Бізнес просить владу допрацювати законопроєкт про мобілізацію

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Європейська Бізнес Асоціація (EBA) просить парламент не ухвалювати урядовий законопроєкт № 10449 щодо правил мобілізації без доопрацювання. Наголошують, що там є низка суперечливих норм. Спільнота також закликала продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників.

ЕВА вважає суперечливою до Конституції опцію вручення повісток дистанційно та накладення обмежень у судовому порядку.

Також у ЕВА викликає занепокоєння ситуація біля кордонів. Зокрема, розгортання правоохоронними органами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки мобільних постів перед пунктами пропуску через кордон. Зазначається, що співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажівок, а також видачу повісток з наказом зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

«Це призводять до утворення додаткових черг на державному кордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень», — сказано у заяві ЕВА, яка є одним із найвпливовіших і найбільших обʼєднань бізнесу в Україні.

Згідно з повідомленням асоціації, така ситуація може призвести до втрати довіри від міжнародних замовників, розірвання контрактів, втрати замовлень, звільнення працівників, зупинки виробничої діяльності компаній загалом, а також зменшення надходжень до бюджету в частині сплати податків та митних платежів.

ЕВА закликає додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств. Як приклад у асоціації наводять ідею урядовців про автоматичне бронювання працівників на місяць (зі щомісячним продовженням), враховуючи певні критерії: або певний мінімальний обсяг заробітної плати, яку повинна отримувати особа; або сплату певної суми податку на доходи фізичних осіб щомісячно; або інші критерії.

Асоціація вважає, що така опція дозволить розширити категорію заброньованого працездатного населення, що «матиме позитивний економічний ефект», зокрема збалансує економічну ситуацію і створить додаткові надходження до бюджету.

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Що передбачає законопроєкт 10449

В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронний кабінет військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.