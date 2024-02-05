Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

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Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.

Законопроєкти № 10456 та № 10457 зареєстровані на сайті парламенту.

Термін дії воєнного стану та мобілізації закінчується в Україні 14 лютого, тож президент пропонує продовжити їх на 90 днів, тобто до 14 травня.

Це буде вже десяте голосування у парламенті за продовження воєнного стану.