На Сумщині військові відбили російську ДРГ

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На Сумському напрямку Сили територіальної оборони зупинили спробу російських диверсантів перетнути державний кордон України.

Про це повідомив командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

На підступах до Глухівської громади ввечері 3 лютого українські бійці помітили рух озброєної групи з десяти людей. Військові розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

До бою приєдналися мінометники. Після втрат російська ДРГ змінила тактику й розділилася на дві групи. Одна під прикриттям своєї артилерії евакуювала поранених і загиблих, а інша — спробувала обійти опорний пункт з флангу.

За цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Вона відкинула окупантів за межі державного кордону.