Джо Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Південній Кароліні. Це були перші санкціоновані праймеріз демократів після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною.
Про це повідомило агентство Reuters.
Джо Байден набрав понад 116 тисяч голосів, що є 96,4% із усіх. Він значно випередив двох своїх головних конкурентів серед демократів — конгресмена Діна Філліпса та письменницю Маріанну Вільямсон.
Представники Демократичної партії очікували, що на праймеріз голосуватимуть від 100 до 200 тисяч людей. Явка не перевищила очікувань і склала близько 120 тисяч.
У президентській кампанії Джо Байдена зазначили, що у 2020 році «саме виборці Південної Кароліни вдихнули нове життя в нашу кампанію та поставили нас на шлях перемоги». Такого ж там очікують і від 2024 року.
Водночас на загальних президентських виборах у Південній Кароліні домінують республіканці. Останнім кандидатом у президенти від Демократичної партії, який виграв у цьому штаті, був Джиммі Картер у 1976 році.
Однак Джо Байден розраховує на Південну Кароліну, точніше на зміцнення підтримки темношкірих виборців. Цей електорат має вирішальне значення для переобрання президента.
- Президент Джо Байден здобув перемогу на праймеріз Демократичної партії у штаті Нью-Гемпшир, хоч і не вносив своє імʼя в бюлетень. Виборці вручну вписували імʼя Джо Байдена в бюлетень, за нього проголосували 70% виборців із 63 тисяч.