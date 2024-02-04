Палата представників США голосуватиме за надання допомоги Ізраїлю окремо від України. Білий дім проти

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Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю.

Про це передає NBC.

Майк Джонсон розкритикував додатковий законопроєкт про національну безпеку від Сенату США, який передбачає поєднання допомоги Ізраїлю з фінансуванням для України та угоду щодо безпеки кордонів.

За його словами, Сенат розуміє, що «не включивши Палату представників у свої переговори, вони втратили можливості швидкого розгляду будь-якого законопроєкту».

До того ж спікер Палати представників критикував Сенат за те, що він назвав «нездатністю своєчасно ухвалити відповідне законодавство», і заявив, що Палаті треба діяти на тлі «небезпечних обставин, з якими зараз стикається Ізраїль».

Новий законопроєкт про допомогу Ізраїлю передбачає виділення йому $17,6 мільярда, а ще фінасування американських сил у регіоні. Попередній так званий спільний законопроєкт передбачав $14,3 мільярда для Ізраїлю.

У Білому домі відреагували на таку заяву Майка Джонсона, заявивши, що «республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр».

Адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти «цієї витівки», яка не сприятиме безпеці кордону й не допоможе Україні захищатися від вторгнення росії. У Білому домі вважають, що республіканці Палати представників повинні працювати двопартійно, як роблять адміністрація та Сенат стосовно питань нацбезпеки.