У Франції затримали боса італійської мафії — торік він втік із вʼязниці за допомогою простирадл
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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CNN
У Франції затримали боса італійської мафії Марко Радуано — він був у списку Європолу як один із найбільш розшукуваних злочинців Європи.
Про це пише ВВС. Арешт Марко Радуано на Корсиці підтвердили й офіційні особи у Франції та Італії.
Радуано відбував 24-річний термін увʼязнення за торгівлю наркотиками та інші злочини. Медіа його описують, як жорстокого чоловіка і «безжального вбивцю». Він керує злочинним синдикатом «Фоджа», який ще іноді називають четвертою мафією Італії — після більш відомих організацій Сицилії, Калабрії та Неаполя.
У лютому 2023 року Радуано втік із вʼязниці суворого режиму, використавши простирадла — з них мафіозі зробив мотузки, щоб спуститися по стіні.
Радуано заарештували 1 лютого в Альєрії, він саме вечеряв у ресторані з молодою жінкою. Італійська влада також повідомила, що його праву руку Джанлуїджі Трояно затримали поблизу міста Ґранада на півдні Іспанії.
В Італії найбільш активними й небезпечними є три мафіозні групи: калабрійська «Ндрангета», сицилійська «Коза ностра» і неаполітанська «Каморра».
- У листопаді 2023 року італійський суд засудив понад 200 членів мафії «Ндрангета» загалом до 2 200 років увʼязнення — це найбільший в країні суд над мафією за останні три десятиліття.