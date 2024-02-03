Javelin, кулемети й боєприпаси. Україна отримала нову партію військової допомоги від Естонії
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- Олександра Опанасенко
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United States Army / Wikipedia
В Україну надійшов новий пакет військової допомоги від Естонії — у ньому протитанкові комплекси Javelin, кулемети й боєприпаси до стрілецької зброї, передає Міноборони країни. Також Україна отримала наземну і водну техніку та водолазне спорядження.
Міністр оборони Ханно Певкур наголосив, що Естонія продовжуватиме підтримувати Україну до переможного кінця.
«Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і його використовують українські захисники. Останні події в Європі показують, що передача важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не буде переможного кінця», — заявив він.
Точну кількість переданого озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.
- Від 2022 року Естонія надала Україні військової допомоги на суму майже €500 мільйонів, або близько 1,4% свого ВВП.
- Влада Естонії планує упродовж наступних чотирьох років надавати Україні військову допомогу в обсязі 0,25% свого валового внутрішнього продукту. У наступні роки Естонія також виділятиме по €14 мільйонів на рік на спільні дії щодо відновлення України й повʼязані з цим рішення.