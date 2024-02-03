Сьогодні Україна визначить представника на «Євробачення-2024»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Національний відбір на «Євробачення» пройде 3 лютого — шоу стартує о 17:30. Сьогодні визначать представника на конкурс від України. За свій шанс змагатимуться 11 конкурсантів.
Подивитися Національний відбір можна буде:
- на телеканалі «Суспільне Культура";
- на YouTube-каналі «Євробачення Україна»;
- на Facebook-сторінках «Суспільного» та «Євробачення Україна»;
- у застосунку «Дія».
Відкриє програму співачка Руслана з піснею «Дикі танці». Під час шоу також виступатимуть TVORCHI із піснею “Heart of Steel”, переможці пісенного конкурсу 2022 року Kalush Orchestra, Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, а також представниця України на дитячому «Євробаченні-2023» Анастасія Дімід та Світлана Тарабарова.
Учасники Нацвідбору виступатимуть у такому порядку:
- YAKTAK — “Lalala”;
- INGRET — “Keeper”;
- NAZVA — “Slavic English”;
- ANKA — «Палала»;
- Drevo — “Endless chain”;
- alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;
- MÉLOVIN — “DREAMER”;
- SKYLERR — “Time is running out”;
- Ziferblat — “Place I Call Home”;
- YAGODY — “Tsunamia”;
- NAHABA — “GLASSS”.
Переможця фіналу Національного відбору визначатимуть журі (50%), до складу якого цього року увійшли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець, і глядачі (50%). Онлайн-голосування пройде в сервісі «Дія».
Ведучими Нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, Тимур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.
- 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 і 9 травня.