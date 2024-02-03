Сьогодні Україна визначить представника на «Євробачення-2024»

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Національний відбір на «Євробачення» пройде 3 лютого — шоу стартує о 17:30. Сьогодні визначать представника на конкурс від України. За свій шанс змагатимуться 11 конкурсантів.

Подивитися Національний відбір можна буде:

на телеканалі «Суспільне Культура";

на YouTube-каналі «Євробачення Україна»;

на Facebook-сторінках «Суспільного» та «Євробачення Україна»;

у застосунку «Дія».

Відкриє програму співачка Руслана з піснею «Дикі танці». Під час шоу також виступатимуть TVORCHI із піснею “Heart of Steel”, переможці пісенного конкурсу 2022 року Kalush Orchestra, Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, а також представниця України на дитячому «Євробаченні-2023» Анастасія Дімід та Світлана Тарабарова.

Учасники Нацвідбору виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK — “Lalala”;

INGRET — “Keeper”;

NAZVA — “Slavic English”;

ANKA — «Палала»;

Drevo — “Endless chain”;

alyona alyona & Jerry Heil — “Teresa & Maria”;

MÉLOVIN — “DREAMER”;

SKYLERR — “Time is running out”;

Ziferblat — “Place I Call Home”;

YAGODY — “Tsunamia”;

NAHABA — “GLASSS”.

Переможця фіналу Національного відбору визначатимуть журі (50%), до складу якого цього року увійшли Андрій Данилко, Джамала і Сергій Танчинець, і глядачі (50%). Онлайн-голосування пройде в сервісі «Дія».

Ведучими Нацвідбору будуть фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, Тимур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.