Угорські фермери готують протест на кордоні з Україною через імпорт українського зерна

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Угорські фермери запланували на 9 лютого протест на пункті пропуску «Захонь — Чоп» проти рішення Єврокомісії, яке подовжить безмитний імпорт української продукції ще на рік.

Про це повідомив президент Асоціації угорських фермерських союзів і фермерів (Magosz) Іштван Якаб, передає Telex.

В Асоціації заявляють, що угорським фермерам доводиться конкурувати з продуктами, виробництво яких не відповідає вимогам ЄС.

Коли Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна, Угорщина самовільно зробила це. І в Magosz заявили, що підтримують уряд Угорщини, який «захищає їхні інтереси від Брюсселю».

Міністр сільського господарства Іштван Надь вважає, що пропозиція Єврокомісії про безмитну торгівлю з Україною «не пропонує жодних вирішень проблем імпорту українського зерна».

За його словами, Угорщина збирається зберігати національну заборону на імпорт продукції з України, допоки не знайдеться «рівноцінне міжнародне рішення».