Україна отримала нову військову допомогу від Литви

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Литва доставила в Україну нову партію військової допомоги, повідомило Міноборони країни.

Литовське військо передало українському системи детонації й тисячі снарядів для протитанкових гранатометів.

«Наше зобов’язання підтримувати Україну — це не просто солідарність, це інвестиція в безпеку Європи», — написали в литовському Міноборони.

Раніше Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на суму €200 мільйонів. Боєприпаси, військова техніка та інше обладнання надійдуть у січні й лютому. Ця поставка — частина довгострокової підтримки.