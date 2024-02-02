Повітряні сили ЗСУ: Атакою на аеродром «Бельбек» у Криму пошкоджено три літаки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна атакувала аеродром «Бельбек» в окупованому Криму 31 січня. Через атаку там пошкоджено щонайменше три російські літаки. Є втрати і серед особового складу російського війська.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні.
За його словами, найкраще підтвердження ураження — це супутникові знімки, які вже є в доступі, а також некрологи окупантів у російських пабліках.
Російські пабліки пишуть про загибель 10 росіян, серед яких був генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Він командував авіаційною ескадрильєю. Повідомляється, що дві ракети уразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, а ще одна поцілила в пункт звʼязку аеродрому. Достеменно підтвердити цю інформацію поки неможливо.
- Російське Міноборони 31 січня заявляло про ракетну атаку на аеродром «Бельбек» поблизу Севастополя. ППО нібито збила 17 авіаційних ракет над Чорним морем і ще 3 над півостровом Крим. Місцеві пабліки повідомляли про влучання в аеродром. Згодом зʼявилися відповідні відео. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук ввечері того ж дня підтвердив атаку.
- Олещук написав, що «українські авіатори обовʼязково повернуться додому на рідне летовище», і подякував усім, «хто долучився до очищення Криму» від окупантів. На аеродромі «Бельбек» раніше базувалася одна з українських бригад.