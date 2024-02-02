Велика Британія вперше за вісім років проведе випробування ядерної ракети з підводного човна
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Велика Британія вперше з 2016 року проведе випробування ядерної ракети з підводного човна HMS Vanguard в Атлантичному океані.
Про це пише The Telegraph.
Випробування відбудеться 4 лютого — для нього використають муляж боєголовки. Запуск пройде приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км. Британія вже попередила судноплавні компанії про випробування — ракета має пролетіти майже 6 тисяч кілометрів, перш ніж впаде в океан між Бразилією і Західною Африкою.
The Sun стверджує, що для випробувань використають американську ракету Trident, максимальна дальність якої становить приблизно 12 000 км.
Субмарина HMS Vanguard проведе випробувальний запуск після семирічного ремонту в Плімуті, після чого зможе повернутися до складу британського флоту ядерного стримування.
Хоча такі випробування планують заздалегідь і вони не є прямою відповіддю на геополітичну ситуацію, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.
Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю у 2016 році. Тоді під час випробувань біля узбережжя Флориди ракета Trident II D5 відхилилася від курсу.
- США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю у Великій Британії через зростаючу загрозу з боку росії. Штати забрали ядерні боєголовки з Великої Британії у 2008 році, вирішивши, що загроза з боку Москви зменшилася. Їхнє повернення є частиною програми розвитку й модернізації ядерних обʼєктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з Кремлем. Москва вже заявляла, що вважатиме повернення ядерної зброї на острів ескалацією.