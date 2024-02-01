Європарламент остаточно узгодить передання Україні €50 мільярдів допомоги наприкінці лютого
- Автор:
- Олександра Амру
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Wikipedia
Європейський парламент має остаточно ухвалити регламент передання Україні макрофінансової допомоги у €50 мільярдів на пленарній сесії з 26 до 29 лютого.
Про це президент Європарламенту Роберта Мецола заявила на пресконференції в Брюсселі.
Мецола зазначила, що Європарламент ще має вивчити деталі досягнутої домовленості перед голосуванням.
За її словами, Європейський парламент від початку прагнув, щоб угоду про допомогу для України уклали в рамках бюджету ЄС, і тепер це відбулося.
«Україна є нашим пріоритетом, і саме тому нам необхідна згода всіх 27 країн — членів ЄС. Це дасть надійність, легітимність та передбачуваність, яких від нас чекають, тому що безпека України — це безпека Європи», — сказала Мецола.
За її словами, ЄС зобовʼязався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, оскільки це важливо «не лише з моральної, а й зі стратегічної точки зору».
«Ми знали, що настане момент, коли наш світ зазнає випробувань, і цей момент настав зараз», — додала Мецола.
- Сьогодні, 1 лютого, лідери країн-членів ЄС одностайно погодили фінансову підтримку України на €50 мільярдів. €17 мільярдів — це пряма фінансова допомога Україні, а решта — кредити, які Київ буде отримувати протягом наступних чотирьох років. Перший платіж у розмірі €4,5 мільярда Україна розраховує отримати у березні.
- 20 червня 2023 року Єврокомісія запропонувала створити Фонд допомоги Україні Ukraine Facility на 2024—2027 роки на €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. У жовтні Європарламент вніс зміни до бюджету ЄС, щоб профінансувати цей фонд.
- Фонд допомоги Україні створили за рішенням саміту лідерів ЄС у грудні 2023 року, проте затвердити виділення €50 мільярдів не змогли, оскільки рішення заблокувала Угорщина.