Європарламент остаточно узгодить передання Україні €50 мільярдів допомоги наприкінці лютого

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Європейський парламент має остаточно ухвалити регламент передання Україні макрофінансової допомоги у €50 мільярдів на пленарній сесії з 26 до 29 лютого.

Про це президент Європарламенту Роберта Мецола заявила на пресконференції в Брюсселі.

Мецола зазначила, що Європарламент ще має вивчити деталі досягнутої домовленості перед голосуванням.

За її словами, Європейський парламент від початку прагнув, щоб угоду про допомогу для України уклали в рамках бюджету ЄС, і тепер це відбулося.

«Україна є нашим пріоритетом, і саме тому нам необхідна згода всіх 27 країн — членів ЄС. Це дасть надійність, легітимність та передбачуваність, яких від нас чекають, тому що безпека України — це безпека Європи», — сказала Мецола.

За її словами, ЄС зобовʼязався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, оскільки це важливо «не лише з моральної, а й зі стратегічної точки зору».

«Ми знали, що настане момент, коли наш світ зазнає випробувань, і цей момент настав зараз», — додала Мецола.