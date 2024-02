Співачка Лана Дель Рей анонсувала новий альбом — він вийде у вересні

Новини

Getty Images

Співачка Лана Дель Рей анонсувала вихід десятого студійного альбому Lasso. Він має вийти вже у вересні 2024 року.

Про це повідомляє Billboard.

За словами співачки, новий альбом у стилі кантрі стане продовженням її девʼятого альбому Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, який вийшов у березні 2023 року.

Альбом Дель Рей анонсувала під час промови, присвяченої продюсеру та її давньому партнеру Джеку Антонофф. Вона заявила, що «музичний бізнес поринає в кантрі» і це стало причиною, чому вона співпрацювала з Антонофф останні чотири роки.

А 18 січня співачка показала 48-секундний тизер нової кантрі-пісні Henry, cоme on. Невідомо, чи увійде ця пісня в її новий альбом.