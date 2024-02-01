Співачка Лана Дель Рей анонсувала новий альбом — він вийде у вересні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
Співачка Лана Дель Рей анонсувала вихід десятого студійного альбому Lasso. Він має вийти вже у вересні 2024 року.
Про це повідомляє Billboard.
За словами співачки, новий альбом у стилі кантрі стане продовженням її девʼятого альбому Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, який вийшов у березні 2023 року.
Альбом Дель Рей анонсувала під час промови, присвяченої продюсеру та її давньому партнеру Джеку Антонофф. Вона заявила, що «музичний бізнес поринає в кантрі» і це стало причиною, чому вона співпрацювала з Антонофф останні чотири роки.
А 18 січня співачка показала 48-секундний тизер нової кантрі-пісні Henry, cоme on. Невідомо, чи увійде ця пісня в її новий альбом.
- Попередній альбом Лани Дель Рей Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd отримав пʼять номінацій на «Греммі-2024», зокрема з категоріями «Альбом року» та «Найкращий альтернативний альбом». Дві номінації у треку A&W — «Пісня року» та «Найкраще виконання альтернативної музики». Також Лана Дель Рей отримала номінацію за найкраще поп-виконання дуетом — Candy Necklace за участі Джона Батіста.