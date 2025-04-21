Фронт і тил у 5 великих інфографіках. «Бабель» пояснює структуру Збройних сил — головного гаранта безпеки України
- Автори:
- Олексій Ярмоленко, Настя Лисиця, Гліб Гусєв, Катерина Бандус
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Катерина Бандус / «Бабель»
Для всіх підрозділів, які захищають Україну від російської агресії, існує єдиний «зонтичний» термін — Сили безпеки і оборони. До них належать не лише Збройні сили України, а й Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція, спеціальні служби. Ми спробували показати ту їхню частину, яка описана у відкритих джерелах, і пояснити, через які структури військове керівництво керує фронтом — від лінії бойового зіткнення до Генерального штабу.
Війна в числах
~1 млн людей служить у війську.
~200 бригад налічують у складі ЗСУ.
2,25 трильйона гривень Україна витратить на потреби оборони в 2025 році.
Українські бійці тримають оборону на лінії бойового зіткнення під безперервним наглядом ворожих розвідувальних безпілотників
Форму лінії бойового зіткнення визначають позиції піхоти. Оскільки над полем бою постійно чергують розвідувальні безпілотники, на багатьох ділянках фронту ці позиції виглядають як лінія добре замаскованих «нір», у яких бійці перебувають цілодобово, подеколи — тижнями. На позиціях позаду розташовані розрахунки мінометників, пілотів розвідувальних безпілотників та пілотів FPV. Саме FPV-дрони зараз є головним засобом ураження: вони завдають приблизно 70 відсотків втрат російській армії. Одне з головних завдань FPV — відбивати штурми і не давати окупантам наблизитись до наших позицій: захищати «нори» в ближньому, стрілковому бою надзвичайно складно.
Бригада — головне тактичне з’єднання українського війська, вона тримає ділянку фронту від кількох кілометрів до кількох десятків кілометрів
Збройні сили України (а також Національна гвардія, Прикордонна служба, Національна поліція) воюють бригадами, котрих налічується кілька сотень. Кількість постійних і приданих підрозділів бригади, її чисельність, озброєння, структура управління та ділянка відповідальності — суттєво відрізняються в кожній бригаді. Наприклад, бригада Територіальної оборони може бути забезпечена гірше за бригаду Десантно-штурмових військ. А бригада з налагодженим рекрутингом (як-от 3 ОШБр) — краще укомплектованою, ніж «свіжа» бригада, яка була сформована тільки у 2024 році.
Бойові дії на фронті координує Генеральний штаб через штаби ОСУВ та ОТУ, які, своєю чергою, керують бригадами
Військами на фронті керують штаби оперативно-стратегічних угруповань (ОСУВ) та оперативно-тактичних угруповань (ОТУ). Вони отримують завдання від Генштабу і завжди відповідають за визначену ділянку фронту. Бригади ж не мають постійних ділянок, їх можуть перекидати з одного напрямку на інший, від одного ОТУ до іншого. Зараз українські Сили оборони переходять на так звану корпусну систему: бригади об’єднають у корпуси, які будуть відповідати за певні ділянки, працювати постійно на тих самих напрямках — це має покращити керування. Російська армія вже ввела подібну систему управління: вона поділила фронт між постійними угрупованнями військ (УВ), якими керують штаби військових округів.
Тил: як виглядає загальна структура Збройних сил України, яка забезпечує фронт
Збройні сили — велика і складна структура, більшу частину якої становить саме тил: командування різних рівнів, аеродроми, морські бази, полігони та навчальні центри, склади та арсенали, вузли зв’язку і так далі. Ми спробували показати її на одній схемі, але впевнені, що вона є неповною: не всі складові ЗСУ позначені у відкритих джерелах, які ми використовували.
Дрони: ось як підпорядковуються найвідоміші окремі підрозділи безпілотних комплексів ЗСУ
Оскільки дрони стали головним засобом ураження, підрозділи безпілотних комплексів мають усі бригади, причому не тільки ЗСУ або Нацгвардії — свої підрозділи є, наприклад, у СБУ та ГУР. Навіть у складі ЗСУ існують дві паралельні структури: це «Лінія дронів» (у складі Сухопутних сил) та Сили безпілотних систем. Вони конкурують за фінансування, обладнання й кадри.