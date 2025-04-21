Фронт і тил у 5 великих інфографіках. «Бабель» пояснює структуру Збройних сил — головного гаранта безпеки України

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Катерина Бандус / «Бабель»

Для всіх підрозділів, які захищають Україну від російської агресії, існує єдиний «зонтичний» термін — Сили безпеки і оборони. До них належать не лише Збройні сили України, а й Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція, спеціальні служби. Ми спробували показати ту їхню частину, яка описана у відкритих джерелах, і пояснити, через які структури військове керівництво керує фронтом — від лінії бойового зіткнення до Генерального штабу.

Війна в числах ~1 млн людей служить у війську.

~200 бригад налічують у складі ЗСУ.

2,25 трильйона гривень Україна витратить на потреби оборони в 2025 році.

Українські бійці тримають оборону на лінії бойового зіткнення під безперервним наглядом ворожих розвідувальних безпілотників

Катерина Бандус / «Бабель»

Форму лінії бойового зіткнення визначають позиції піхоти. Оскільки над полем бою постійно чергують розвідувальні безпілотники, на багатьох ділянках фронту ці позиції виглядають як лінія добре замаскованих «нір», у яких бійці перебувають цілодобово, подеколи — тижнями. На позиціях позаду розташовані розрахунки мінометників, пілотів розвідувальних безпілотників та пілотів FPV. Саме FPV-дрони зараз є головним засобом ураження: вони завдають приблизно 70 відсотків втрат російській армії. Одне з головних завдань FPV — відбивати штурми і не давати окупантам наблизитись до наших позицій: захищати «нори» в ближньому, стрілковому бою надзвичайно складно.

Бригада — головне тактичне з’єднання українського війська, вона тримає ділянку фронту від кількох кілометрів до кількох десятків кілометрів

Катерина Бандус / «Бабель»

Збройні сили України (а також Національна гвардія, Прикордонна служба, Національна поліція) воюють бригадами, котрих налічується кілька сотень. Кількість постійних і приданих підрозділів бригади, її чисельність, озброєння, структура управління та ділянка відповідальності — суттєво відрізняються в кожній бригаді. Наприклад, бригада Територіальної оборони може бути забезпечена гірше за бригаду Десантно-штурмових військ. А бригада з налагодженим рекрутингом (як-от 3 ОШБр) — краще укомплектованою, ніж «свіжа» бригада, яка була сформована тільки у 2024 році.

Бойові дії на фронті координує Генеральний штаб через штаби ОСУВ та ОТУ, які, своєю чергою, керують бригадами

Анастасія Лисиця / «Бабель»

Військами на фронті керують штаби оперативно-стратегічних угруповань (ОСУВ) та оперативно-тактичних угруповань (ОТУ). Вони отримують завдання від Генштабу і завжди відповідають за визначену ділянку фронту. Бригади ж не мають постійних ділянок, їх можуть перекидати з одного напрямку на інший, від одного ОТУ до іншого. Зараз українські Сили оборони переходять на так звану корпусну систему: бригади об’єднають у корпуси, які будуть відповідати за певні ділянки, працювати постійно на тих самих напрямках — це має покращити керування. Російська армія вже ввела подібну систему управління: вона поділила фронт між постійними угрупованнями військ (УВ), якими керують штаби військових округів.

Тил: як виглядає загальна структура Збройних сил України, яка забезпечує фронт

Катерина Бандус / «Бабель»

Збройні сили — велика і складна структура, більшу частину якої становить саме тил: командування різних рівнів, аеродроми, морські бази, полігони та навчальні центри, склади та арсенали, вузли зв’язку і так далі. Ми спробували показати її на одній схемі, але впевнені, що вона є неповною: не всі складові ЗСУ позначені у відкритих джерелах, які ми використовували.

Дрони: ось як підпорядковуються найвідоміші окремі підрозділи безпілотних комплексів ЗСУ

Катерина Бандус / «Бабель»

Оскільки дрони стали головним засобом ураження, підрозділи безпілотних комплексів мають усі бригади, причому не тільки ЗСУ або Нацгвардії — свої підрозділи є, наприклад, у СБУ та ГУР. Навіть у складі ЗСУ існують дві паралельні структури: це «Лінія дронів» (у складі Сухопутних сил) та Сили безпілотних систем. Вони конкурують за фінансування, обладнання й кадри.