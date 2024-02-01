Комітет Ради підтримав законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ й автоматизацію видачі гральних ліцензій

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Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики погодив законопроєкт № 9256 про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) й автоматизацію видачі гральних ліцензій у сфері азартних ігор.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей» очікує на перше читання в парламенті. Його ініціатор — премʼєр Денис Шмигаль.

Сам документ підготувало Міністерство цифрової трансформації. У пояснювальний записці прогрозують, що ухвалення законопроєкту сприятиме справедливій та прозорій процедурі ліцензування бізнесу у сфері азартних ігор, покращить інвестиційний клімат у країні тощо.

За словами Михайла Федорова, це важливий антикорупційний законопроєкт, оскільки якщо його ухвалять, то з процесу видачі ліцензій зникне людський чинник.

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.