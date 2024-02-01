Україна розраховує отримати перший платіж з нового пакета ЄС у березні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Reuters / «Бабель»
Україна розраховує отримати перший платіж на €4,5 мільярда з нового пакета допомоги від Європейського Союзу вже в березні 2024 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Фінансування відбуватиметься в рамках програми Ukraine Facility. Умови програми визначать між Єврорадою, Єврокомісією і Європарламентом, а фінальний регламент має ухвалити Європарламент на пленарній сесії 26—29 лютого 2024 року.
Програма Ukraine Facility розрахована на 2024—2027 роки з виділенням €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. План для Ukraine Facility передбачає структурні реформи в державному секторі, економічні реформи, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.
Також у рамках програми передбачено спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, його обсяг — €8 мільярдів. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові €30 мільярдів інвестицій.
За висновками Європейської ради, витрати щороку обговорюватимуть для подальших рекомендацій.
- Сьогодні, 1 лютого, лідери країн-членів ЄС одностайно погодили фінансову підтримку України на €50 мільярдів. €17 мільярдів — це пряма фінансова допомога Україні, а решта — кредити, які Київ буде отримувати протягом наступних чотирьох років.