Вища рада правосуддя зупинила дисциплінарну справу проти судді Тандира

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Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості в Києві.

Про це повідомили під час судового засідання.

Член ВРП Віталій Саліхов пояснює свою пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги тим, що не встигає скласти висновок за справою. Він зазначив, що запитував інформацію у прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він додав, що наступного тижня йде у відпустку.

Закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого.

Водночас сьогодні вранці йому надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира про бажання долучитися до розгляду скарги. Втім, член ВРП сказав, що все одно поки не може скласти висновок, оскільки ще не ознайомився з отриманими матеріалами.

Член ВРП заявив, що зупинення розгляду допоможе «зробити всі умови, щоб обʼєктивно розібратися з дисциплінарною скаргою, а не для того, щоб усунути від відповідальності» суддю Тандира.

«Ця справа стосується суспільного інтересу і резонансу, вона також належить до справ, які мають розглядатися пріоритетно. Також інформація у цій скарзі може бути підставою для звільнення судді. Я вважаю, що розгляд цієї справи не потрібно зупиняти», — наголосила авторка скарги на Тандира Єлизавета Караченцева.

Троє з пʼяти членів палати підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи. Рішення ухвалили на період, необхідний для отримання запитуваної інформації.