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США й Україна підписали меморандум про контроль за використанням міжнародної допомоги

Автор:
Олександра Опанасенко
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США й Україна підписали меморандум про контроль за використанням міжнародної допомоги, наданої Україні.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України після зустрічі в Києві з посадовцями Офісу генерального інспектора Пентагону.

Меморандум передбачає:

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яку партнери надають Україні, є одним з пріоритетів у роботі відомства. Усі наглядові механізми мають повністю запрацювати до кінця квітня.