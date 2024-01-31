Засудженим за певними статтями пропонують надати право на мобілізацію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Manthan Gajjar / Instagram
У доопрацьованому законопроєкті йдеться про добровільну мобілізацію засуджених і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.
Водночас не будуть мобілізовані засуджені за злочини проти основ національної безпеки України. Також не можуть бути призвані до війська за такі злочини:
- ст. 402 Кримінального кодексу України — непокора;
- ст. 403 — невиконання наказу;
- ст. 404 — опір начальникові або примушування його до порушення службових обовʼязків;
- ст. 405 — погроза або насильство щодо начальника;
- ст. 406 — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
- ст. 408 — дезертирство;
- ст. 409 — ухилення від військової служби шляхом самокалічення або в інший спосіб;
- ст. 410 — викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
- ст. 411 — умисне знищення або пошкодження військового майна;
- ст. 426 — бездіяльність військової влади;
- ст. 426-1 — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
- ст. 427 — здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
- ст. 428 — залишення гинучого військового корабля;
- ст. 429 — самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
- ст. 430 — добровільна здача в полон;
- ст. 431 — злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;
- ст. 432 — мародерство;
- ст. 433 — насильство над населенням у районі воєнних дій;
- ст. 437 — планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни;
- ст. 438 — порушення законів і звичаїв війни;
- ст. 439 — застосування зброї масового знищення;
- ст. 440 — розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
- ст. 441 — екоцид;
- ст. 442 — геноцид.
Наразі в Україні засуджені не можуть мобілізуватися до армії за власним бажанням. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловлювався проти такого.
Що передбачає законопроєкт 10449
В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронний кабінет військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.