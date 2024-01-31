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Засудженим за певними статтями пропонують надати право на мобілізацію

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Manthan Gajjar / Instagram

У доопрацьованому законопроєкті йдеться про добровільну мобілізацію засуджених і тих, хто звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Водночас не будуть мобілізовані засуджені за злочини проти основ національної безпеки України. Також не можуть бути призвані до війська за такі злочини:

Наразі в Україні засуджені не можуть мобілізуватися до армії за власним бажанням. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловлювався проти такого.

Що передбачає законопроєкт 10449

В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронний кабінет військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.