Ізраїль вимагає відставки генсека ООН Гутерреша

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Kuhlmann / Wikipedia

Ізраїль вимагає відправити генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша у відставку. Усе через те, що співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA) підозрюють у нападі на Ізраїль.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, передає Politico.

«Звичайно, він [Антоніу Гуттереш] несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерреш має піти у відставку або ООН має замінити його», — заявив Кац.

Суперечка між Ізраїлем і представниками ООН триває кілька місяців. Наприкінці жовтня 2023 року Гуттереш звинуватив Ізраїль у «задушливій ​​окупації» палестинців і заявив, що «атаки ХАМАС не відбувалися у вакуумі». Після цього виступу представники Ізраїлю розкритикували генсека.

А зараз Ізраїль звинуватив 12 працівників UNRWA в тому, що вони брали участь у нападі бойовиків палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. В UNRWA заявили, що звільнили підозрюваних, а в ООН пообіцяли покарати винних — справу розслідують.

Через звинувачення деякі країни призупинили фінансувати UNRWA на час розслідування. Євросоюз поки фінансування не зупинив, але може це зробити за результатами розслідування.

Ізраїль каже, що в UNRWA багато членів ХАМАС, і країна докладе зусиль, щоб агентство припинило діяти в секторі Гази. Голова МЗС Ізраїлю Кац стверджує, що «UNRWA — це не частина рішення, а частина проблеми». За його словами, необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази, у якому арабські держави залучать більше, ніж раніше.

В UNRWA заперечують, що допомагали ХАМАС чи будь-якій іншій бойовій групі, і наголошують, що призупинення фінансування агентства матиме великі гуманітарні наслідки для палестинців.