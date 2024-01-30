Голова МЗС Угорщини: До зустрічі Зеленського і Орбана ще «довгий шлях»

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Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що до зустрічі президента Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ще «довгий шлях».

Про це Сіярто заявив на брифінгу через день після зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієом Єрмаком.

Андрій Єрмак після переговорів із Сіярто казав, що сторони показали чітку зацікавленість у зустрічі і зробили «потужний крок» у цьому напрямку. Проте вже сьогодні Сіярто зазначив, що якщо Україна виконає умови Угорщини, то почнеться «чистий аркуш» україно-угорських відносин — тоді зустріч нібито пройде на найвищому рівні. Водночас Сіярто не уточнив, про які саме умови йдеться.

Держсекретар угорського МЗС Томаш Менцер заявив, що Орбан і Зеленський зустрінуться, коли відносини країн вийдуть на «нову фазу». Для цього, за його словами, потрібно повернути закарпатським угорцям права, які вони мали до 2015 року.

Також Сіярто підтвердив слова Віктора Орбана, що Угорщина готова розблокувати для України пакет ЄС на €50 мільярдів, якщо буде можливість щороку переглядати допомогу. Фактично Будапешт хоче отримати право щорічно блокувати допомогу Україні.