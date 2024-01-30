У Пентагоні розповіли подробиці атаки на базу США в Йорданії

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Через атаку безпілотника на військову базу США в Йорданії загинули троє військових, ще понад 40 постраждали. Кількість постраждалих може збільшитись, оскільки багато військових повідомляють про симптоми контузії пізніше.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Від атаки загинули 46-річний сержант Вільям Ріверс, 24-річний спеціаліст Кеннеді Сандерс і 23-річна спеціалістка Бреонна Моффетт. Усі вони були військовослужбовцями 718-ї інженерної роти резервістів.

США заявляють, що за атакою на базу стоїть Іран. Попередньо відповідальність за атаку покладають на угруповання «Катаїб Хезболла», яке є одним із головних союзників ополчення Ірану і базується в Іраку із силами в Сирії. Цю інформацію ще вивчають.

Також Сінгх заявила, що Центральне командування США вивчає, чи справді американська ППО переплутала ворожий дрон зі своїм, який у той же час повертався на базу. Деталей вона не повідомила.