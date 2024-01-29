Апеляція зменшила заставу брату бізнесмена Мазепи до 5 млн грн
- Автор:
- Ліза Бровко
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Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і зменшив розмір застави Юрію Мазепі (брату бізнесмена Ігоря Мазепи) з 45 мільйонів гривень до пʼяти мільйонів.
Про це повідомила юридична компанія Miller.
Там уточнили, що прокурор подав апеляційну скаргу і вимагав збільшити розмір застави до 500 мільйонів гривень, як це й було спочатку.
Ігор Мазепа, його брат Юрій і ще кілька людей отримали підозри в заволодінні землями Київської ГЕС. Сам власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу 21 мільйон гривень (сторона обвинувачення просила дати йому заставу у 700 мільйонів гривень). Інші фігуранти справи залишаються під вартою. Усім загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Держбюро розслідувань стверджує, що Ігор Мазепа та інші підозрювані намагалися заволодіти 300 га землі вартістю понад мільярд гривень. Більше про деталі справи тут.
- 23 січня РНБО ухвалила рішення щодо економічної безпеки під час воєнного стану. Ідеться про мораторій на блокування компаній і зміни для Бюро економічної безпеки. Указ Володимира Зеленського вийшов після зустрічі з представниками українського бізнесу, які поскаржилися на тиск після арешту бізнесмена горя Мазепи та обшуків у його інвестиційній компанії Concorde Capital. Президент просив напрацювати рішення, щоб усунути складнощі між урядом, бізнесом і правоохоронцями.