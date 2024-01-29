На прикордонні Сумщини загинули три людини через російський обстріл

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Російські окупанти вдень 29 січня обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню селище Зноб-Новгородське Шосткинського району. Загинули три людини.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Через обстріл одразу загинули дві людини, одна померла в лікарні, ще одна — поранена. Усього було близько 20 вибухів.

Пошкоджені шість приватних житлових будинків, господарча споруда, промислове підприємство, відділення «Нової пошти» і магазин.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Селище розташоване у 5-кілометровій прифронтовій зоні, з якої влада закликає евакуюватися. Евакуація наразі добровільна. Місцевим допомагають виїхати у більш безпечні райони.

Наприкінці грудня 2023 року з 19 населених пунктів Сумської області, які розташовані в 5-кілометровій зоні вздовж кордону з росією, повністю евакуювали усіх жителів. Російські окупанти щодня обстрілюють прикордоння, руйнуючи інфраструктуру, будинки й вбиваючи людей.