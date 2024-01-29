На прикордонні Сумщини загинули три людини через російський обстріл
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російські окупанти вдень 29 січня обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню селище Зноб-Новгородське Шосткинського району. Загинули три людини.
Про це повідомила Сумська ОВА.
Через обстріл одразу загинули дві людини, одна померла в лікарні, ще одна — поранена. Усього було близько 20 вибухів.
Пошкоджені шість приватних житлових будинків, господарча споруда, промислове підприємство, відділення «Нової пошти» і магазин.
Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Селище розташоване у 5-кілометровій прифронтовій зоні, з якої влада закликає евакуюватися. Евакуація наразі добровільна. Місцевим допомагають виїхати у більш безпечні райони.
Наприкінці грудня 2023 року з 19 населених пунктів Сумської області, які розташовані в 5-кілометровій зоні вздовж кордону з росією, повністю евакуювали усіх жителів. Російські окупанти щодня обстрілюють прикордоння, руйнуючи інфраструктуру, будинки й вбиваючи людей.
- 27 січня на Сумщині російська ДРГ розстріляла брата і сестру на прикордонній території Сумської області. Вони їхали дорогою між двома селами Хотінської громади. Після цього представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що на Сумщині спостерігається найбільша активність диверсійно-розвідувальних груп.