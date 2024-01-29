У Великій Британії заборонять одноразові вейпи, щоб зменшити кількість курців серед дітей

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Antonio Perez / Chicago Tribune / Tribune News Service via Getty Images

У Великій Британії хочуть заборонити одноразові вейпи. Так боротимуться зі зростаючою кількістю дітей, які починають курити.

Про це пише ВВС.

За даними благодійної організації Action on Smoking and Health, 7,6% підлітків у віці від 11 до 17 років регулярно або час від часу вейплять. А в 2020 році вейпило всього 4,1% неповнолітніх.

Заборону введуть по всій території Британії, щойно її ухвалить парламент. Уряд Великої Британії стверджує, що саме одноразові вейпи є «ключовим фактором, який сприяє зростанню вейперів серед молоді». Це повʼязують з яскравим та компактним пакованням, у якому продаються вейпи, тож їх хочуть зробити менш помітними в магазинах.

Уряд країни також прагне зробити багаторазові вейпи менш привабливими для молоді, обмеживши вибір солодких і фруктових смаків. У магазинах їх розміщатимуть подалі від товарів, які можуть впасти в око неповнолітнім, наприклад, від солодощів. Очікується, що зміни набудуть чинності наприкінці цього року або на початку 2025-го.

Щоб завадити продажам одноразових вейпів неповнолітнім, для магазинів у Великій Британії запровадять додаткові штрафи.

Вейпи, або електронні цигарки, вважаються безпечнішими за звичайні, оскільки не містять тютюну. Вони стали популярними як засіб, що допомагає дорослим кинути курити. Однак Національна служба охорони здоровʼя Великої Британії попереджає, що вейпи не є безпечними, а довгострокові наслідки їхнього використання ще не вивчені. Вони можуть містити певні хімічні речовини, зокрема нікотин.