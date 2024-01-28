Франція щомісяця надаватиме Україні 3 тисячі снарядів

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Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна надаватиме Україні три тисячі боєприпасів 155-мм калібру кожного місяця.

Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтервʼю NV.

Це снаряди для французьких артилерійських систем, які є на озброєнні Збройних сил України. Йдеться про самохідні артилерійські установки Caesar, саморушні гармати TRF1.

Домовленості про постачання трьох тисяч снарядів щомісяця — це один з результатів першого засідання Коаліції артилерії в Парижі. Там обговорювали, зокрема, надання Україні артилерійських засобів, постачання запчастин або їхнє виробництво на території України, ремонт, удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів.

Також Франція передасть Україні 40 далекобійних ракет SCALP. Ці ракети — аналог британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250, 500 і 700 кілометрів. Однак передані ракети у Франції модифікували — зменшили радіус дії до 250 кілометрів. Ще передадуть керовані авіабомби AASM Hammer, також відомі як A2SM. Щомісяця Україна отримуватиме приблизно 50 гібридних бомб A2SM. Їх запускатимуть з радянських літаків, що є в ЗСУ .