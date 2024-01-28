Франція щомісяця надаватиме Україні 3 тисячі снарядів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна надаватиме Україні три тисячі боєприпасів 155-мм калібру кожного місяця.
Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтервʼю NV.
Це снаряди для французьких артилерійських систем, які є на озброєнні Збройних сил України. Йдеться про самохідні артилерійські установки Caesar, саморушні гармати TRF1.
Домовленості про постачання трьох тисяч снарядів щомісяця — це один з результатів першого засідання Коаліції артилерії в Парижі. Там обговорювали, зокрема, надання Україні артилерійських засобів, постачання запчастин або їхнє виробництво на території України, ремонт, удосконалення системи розвідки та управління вогнем артилерійських підрозділів.
Також Франція передасть Україні 40 далекобійних ракет SCALP. Ці ракети — аналог британських Storm Shadow, залежно від версії вони можуть досягати цілей на відстані 250, 500 і 700 кілометрів. Однак передані ракети у Франції модифікували — зменшили радіус дії до 250 кілометрів. Ще передадуть керовані авіабомби AASM Hammer, також відомі як A2SM. Щомісяця Україна отримуватиме приблизно 50 гібридних бомб A2SM. Їх запускатимуть з радянських літаків, що є в ЗСУ .
- Протягом 2024 року Франція виготовить 78 САУ Caesar для України й передаватиме щомісяця по три тисячі снарядів до них. Наразі Україна отримала від Франції 30 одиниць Caesar. САУ Caesar («Цезар») під стандартний натівський боєприпас калібру 155 мм призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для пробивання проходів у мінних полях і загородженнях. Її ефективна дистанція ведення вогню до 42 кілометрів.