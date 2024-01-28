Українська тенісистка Людмила Кіченок програла у фіналі парного турніру Australian Open
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українська тенісистка Людмила Кіченок програла у фіналі Australian Open. У тандемі з латвійкою Єленою Остапенко українка поступилась Сє Шувей з Тайваню та Елізе Мертенс з Бельгії. Поєдинок закінчився рахунком 1:6, 5:7.
У пʼяти матчах на шляху до фіналу Кіченок та Остапенко поступилися лише одним сетом — у матчі другого кола з господарками змагань, австралійками Кімберлі Біррелл та Олівією Гадецькі.
Кіченок уперше за карʼєру вийшла в фінал жіночого парного Грендслему.
- 25 січня українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася китайській тенісистці Цінь Вень Чжен і вибула у півфіналі Australian Open. Ястремська стала першою українкою, яка дійшла до 1/2 фіналу Australian Open.
- До цього, 23 січня, українка Марта Костюк програла американці Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open.