Суд у росії засудив Дарʼю Трепову до 27 років колонії. Її звинувачують у загибелі Владлена Татарського
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Медіазона
Другий Західний окружний військовий суд на виїзному засіданні в Санкт-Петербурзі засудив до 27 років увʼязнення Дарʼю Трепову, звинувачену в загибелі «воєнкора» Владлена Татарського.
Про це пише «Медіазона».
Треповій висунули звинувачення за статтями про теракт, незаконний обіг вибухових речовин і підробку документів. За першою вона отримала 18 років позбавлення волі, за другою — 13 років, а за третьою — два роки.
За версією прокуратури, злочин спланувала група невідомих, які не згодні з проведенням «спеціальної військової операції» на території України.
Прокурори вважають, що Татарського вбили для «залякування суспільства» та «створення резонансу з використанням методів конспірації».
Прокуратура просила для Трепової 28 років колонії.
Сама Трепова не визнала провини за жодною зі статей. При цьому вона не заперечувала, що принесла статуетку з вибухівкою до кафе, де виступав Татарський. Утім, дівчина стверджує, що принесла її за завданням журналіста Романа Попкова, думаючи, що всередині фігурки пристрій для запису.
Чоловік Трепової Дмитро Рилов вимагав у Попкова зізнатися, натомість той відповів: «Правду про операції спротиву ви дізнаєтеся тоді, коли буде потрібно».
Другому фігуранту справи Дмитру Касінцеву суд призначив 21 місяць колонії за те, що у нього в квартирі Трепова переховувалася після загибелі Татарського. Його звинуватили у приховуванні особливо тяжкого злочину «шляхом введення в оману правоохоронних органів».
- 2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі під час свого «творчого вечора» загинув російський пропагандист та колаборант Владлен Татарський. Він виступав у закладі, який належить засновнику терористичної «ПВК Вагнера» Євгенію Пригожину. Під час зустрічі Дарʼя Трепова подарувала Татарському статуетку з його зображенням, в якій була вибухівка. За кілька хвилин після цього вона здетонувала.
- Так званий воєнкор Владлен Татарський, справжнє імʼя якого Максим Фомін, був родом з Макіївки Донецької області. З 2011 року він перебував у вʼязниці Горлівки за грабіж, але після російського вторгнення у 2014 році втік і почав воювати у складі російських бойовиків проти України. З початком повномасштабної війни колаборант став «воєнкором» і закликав росію вбивати якомога більше українців, вчиняти геноцид та насильство.