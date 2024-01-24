Вартість Microsoft сягнула історичних $3 трильйонів — це друга після Apple корпорація, що досягла такого рівня
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Корпорація Microsoft досягла історичної ринкової оцінки у $3 трильйони. Це черговий приклад того, як оптимізм щодо штучного інтелекту сприяє розвитку техногіганта. Компанія стала другою після Apple, яка досягла такого рівня.
Про це пише Bloomberg.
Акції корпорації зросли на 1,3% — до $403,95, що призвело до ринкової капіталізації в $3 трильйони. За вартістю вона ненадовго перевершила Apple, яка торік стала першою компанією, що досягла такого рівня.
На частку Microsoft припадає 7,3% індексу S&P 500.
Такі показники свідчать про ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та його прибутковості. Завдяки партнерству з OpenAI Microsoft вважається одним із найбільших бенефіціарів штучного інтелекту.
Очікується, що попит на послуги штучного інтелекту і на хмарні обчислення для його підтримки зберігатиме довгострокові тенденції зростання Microsoft.
За даними Bloomberg, цьогоріч протягом фіскального періоду дохід корпорації має зрости майже на 15% — це швидше, ніж у технологічному секторі загалом.
Таке зростання призвело до того, що акції Microsoft стали одними з найпопулярніших на Волл-стріт. Понад 90% аналітиків, відстежуваних Bloomberg, рекомендують їх купувати.
- Microsoft кілька разів була у статусі найдорожчої у світі — кілька разів у 2018 році, а також у 2021 році, коли акції Apple впали через занепокоєння ринку щодо поставок, з якими тоді були проблеми через COVID-19.