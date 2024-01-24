Фільм «Оппенгеймер» покажуть у Японії через кілька місяців після обурення на мем «Барбенгеймер»

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imdb.com / «Бабель»

Американський байопік «Оппенгеймер» Крістофера Нолана показуватимуть у кінотеатрах Японії з 29 березня. Премʼєра в Японії не відбулася, імовірно, через обурення на мем «Барбенгеймер» із зображеннями грибоподібної хмари від атомної бомби замість зачіски Марго Роббі, яка зіграла Барбі.

Про це повідомила дистрибʼюторська компанія Bitters End, передає Reuters.

Прессекретар Bitters End відмовився коментувати дату виходу або пояснювати, чому знадобилося понад пів року, щоб «Оппенгеймер» почали показувати в кінотеатрах Японії.

У серпні японська філія Warner Bros. вибачалася за те, що офіційний акаунт Barbie Movie відповів на мем «Барбенгеймер» із зображеннями атомної бомби словами: «Цей Кен — стиліст».

Японія стала єдиною країною, яка постраждала від ядерної зброї під час Другої світової війни. Сполучені Штати скинули атомну бомбу на Хіросіму 6 серпня 1945 року, через що моментально загинули тисячі людей, ще майже 140 тисяч померли до кінця року. Через три дні США скинули ще одну бомбу на Нагасакі, там загинули понад 73 тисячі людей. Японія капітулювала 15 серпня.