У Харкові зросла кількість жертв від ракетної атаки росії

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Telegram / Олег Синєгубов

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Харкові ще два тіла — чоловіка й жінки. Загалом через російський ракетний обстріл міста 23 січня вже загинули 10 людей, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Пошуково-рятувальна операція досі триває. У медзакладах міста перебувають 29 постраждалих — 14 чоловіків та 15 жінок.

Також увечері 23 січня росіяни знову вдарили по Харкову — втретє за день. Від цього удару постраждали 9 людей, серед них чотирирічна дитина. Під обстрілом опинилися Київський і Холодногірський райони міста — там пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура й наукова установа.