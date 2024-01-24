Польські фермери розпочинають загальнонаціональний протест через імпорт зерна з України

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У Польщі фермери розпочинають загальнонаціональний протест з вимогами захистити їхній бізнес від імпорту з третіх країн, зокрема України. Протест найчастіше проходитиме у формі повільного руху колони або ж демонстрації сільськогосподарської техніки уздовж доріг.

Про це пише польське видання RMF 24.

Аграрії планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій Польщі. Більшість протестів розпочнуть о 12 годині за місцевим часом, проте у Свєнтокшиському воєводстві протест вже розпочався — там рух водіїв на дорогах гальмує колона тракторів.

Місця, де польські фермери планують протестувати.

Фермери висувають дві основні вимоги. Вони вимагають зупинити «безконтрольний імпорт» сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів. Це нібито загрожує польським фермерам. Страйк також має привернути увагу до необхідності підготовки стратегії вступу України до Європейського Союзу у сфері сільського господарства.

Також фермери хочуть перегляду Єдиної аграрної політики і змін та більшої «гнучкості» до Національного стратегічного плану на увесь бюджетний період до 2027 року.