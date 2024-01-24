Тенісистка Даяна Ястремська вперше вийшла у півфінал Australian Open

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Українська тенісистка Даяна Ястремська досягла історичного результату на Australian Open 2024: вона пройшла до півфіналу турніру, здолавши чешку Лінду Носкову.

Матч Носкова — Ястремська тривав 1:20 години. Українка закінчила його з показниками у 19 віннерів та 23 невимушені помилки (у чешки лише шість віннерів та 21 невимушена помилка). За вихід до фіналу Australian Open Ястремська 25 січня побореться з переможницею матчу між росіянкою Анною Калінською та Чжен Ціньвень з Китаю.

Ястремська стала лише другою тенісисткою у Відкриту еру, яка, стартувавши з кваліфікації, дійшла до півфіналу Australian Open. Першою це зробила австралійка Крістін Матісон ще 1978 року.

Ястремська виходом до півфіналу Australian Open 2024 повторила національний рекорд України на турнірах серії Grand Slam. Вона стала другою українкою після Еліни Світоліної, яка зіграє в 1/2 фіналу «Великого шлему». До фіналу на мейджорах ще ніхто з українок ніколи не доходив. Зараз у лайврейтингу WTA Ястремська піднялася на 29 місце та стала третьою ракеткою України.