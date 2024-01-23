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Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Організатори оголосили номінантів 96-ї щорічної премії «Оскар», урочиста церемонія нагородження якої відбудеться 10 березня 2024 року.

Історична драма «Оппенгеймер» Крістофера Нолана про створення першої атомної бомби отримала найбільше номінацій — 13, а фільм режисера Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння» змагається в 11 категоріях.

Фільм «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе про масштабну змову для пограбування нафтових багатств племені осейдж отримала 10 номінацій, а найкасовіша стрічка минулого року «Барбі» — 8. Однак режисерку Грету Гервіг і головну акторку стрічки Марго Роббі не номінували.

Також в номінацію «Найкращий документальний фільм» потрапила українська документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Найкращий фільм

Найкращий актор

Найкраща акторка

Найкращий режисер

Найкращий документальний фільм

Найкраща акторка другого плану

Найкращий актор другого плану

Найкраща оригінальна пісня

Церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, також Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 і 2023 роках.