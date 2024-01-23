Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

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Getty Images / «Бабель»

Організатори оголосили номінантів 96-ї щорічної премії «Оскар», урочиста церемонія нагородження якої відбудеться 10 березня 2024 року.

Історична драма «Оппенгеймер» Крістофера Нолана про створення першої атомної бомби отримала найбільше номінацій — 13, а фільм режисера Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння» змагається в 11 категоріях.

Фільм «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе про масштабну змову для пограбування нафтових багатств племені осейдж отримала 10 номінацій, а найкасовіша стрічка минулого року «Барбі» — 8. Однак режисерку Грету Гервіг і головну акторку стрічки Марго Роббі не номінували.

Також в номінацію «Найкращий документальний фільм» потрапила українська документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Найкращий фільм

«Американська фантастика»;

«Анатомія падіння»;

«Барбі»;

«Залишені»;

«Вбивці квіткової повні»;

«Маестро»;

«Оппенгеймер»;

«Минулі життя»;

«Бідолашні створіння»;

«Зона інтересу».

Найкращий актор

Бредлі Купер, «Маестро»;

Колман Домінґо, «Растін»;

Пол Джаматті, «Залишені»;

Джеффрі Райт, «Американська фантастика»;

Кілліан Мерфі, «Оппенгеймер».

Найкраща акторка

Аннетт Бенінг, «Наяд»;

Лілі Гладстоун, «Вбивці квіткової повні»;

Сандра Гюллер, «Анатомія падіння»;

Кері Малліґан, «Маестро»;

Емма Стоун, «Бідолашні створіння».

Найкращий режисер

«Анатомія падіння», Жустін Тріє;

«Бідолашні створіння», Йоргос Лантімос;

«Оппенгеймер», Крістофер Нолан;

«Вбивці квіткового місяця», Мартін Скорсезе

«Зона інтересів», Джонатан Ґлейзер.

Найкращий документальний фільм

Bobi Wine: The People’s President;

The Eternal Memory;

Four Daughters;

To Kill a Tiger;

«20 днів у Маріуполі».

Найкраща акторка другого плану

Емілі Блант, «Оппенгеймер»;

Даніель Брукс, «Колір пурпурний»;

Джоді Фостер, «Даяна Наєд»;

Давайн Джой Рендольф, «Залишені»;

Америка Феррера, «Барбі».

Найкращий актор другого плану

Раян Гослінг, «Барбі»;

Стерлінг Браун, «Американська фантастика»;

Роберт Де Ніро, «Вбивці квіткової повні»;

Роберт Дауні — молодший, «Оппенгеймер»;

Марк Руффало, «Бідолашні створіння».

Найкраща оригінальна пісня

“The Fire Inside” — Flamin’ Hot;

“I’m Just Ken” — «Барбі» (Марк Ронсон, Ендрю Ваятт);

“It Never Went Away” — «Американська симфонія»;

“Wahzhazhe” (A Song for My People)” — «Вбивці квіткової повні»;

“What Was I Made For?” — «Барбі» (Біллі Айліш, Фіннеас ОʼКоннелл).

Церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, також Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 і 2023 роках.