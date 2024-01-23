У Харкові кількість жертв російської ракетної атаки зросла до семи

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Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Харкові ще одне тіло загиблої жінки. Загалом внаслідок ранкових російських обстрілів міста вже загинули семеро людей.

Пошукові роботи тривають, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За останніми даними поліції, унаслідок атаки постраждали щонайменше 57 людей, серед них восьмеро дітей.

Зруйнована цивільна інфраструктура: багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, приміщення торгового центру. Пошкоджені автомобілі.