Розслідування про падіння ракети у Пшеводові призупинили. Польські слідчі стверджували, що це була українська ППО

Новини

RMF FM

Розслідування інциденту у Пшеводові призупинили. У листопаді 2022 року в прикордонному польському селі впала зенітна ракета С-300 5-В-55 російського виробництва, унаслідок чого загинули двоє чоловіків 59 і 60 років. Торік польські правоохоронці стверджували, що це була ракета української ППО.

Розслідування інциденту призупинили через «відсутність будь-якої співпраці з боку України в поясненні цієї трагедії», передає польська радіостанція RMF FM.

У прокуратурі зазначають, що таке рішення ухвалили з огляду на «довготривалу перешкоду в подальшому провадженні, що полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу».

Польські заявки надіслали українській владі ще багато місяців тому. Зокрема, Польща відправляла запит на інформацію, яка могла б точно підтвердити, хто і звідки випустив ту ракету.

Призупинення розслідування означає, що остаточно встановити обставини інциденту неможливо.

Що відомо про падіння ракети у Пшеводові

15 листопада 2022 року агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопосадовця американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей. Rzeczpospolita уточнила, що це були чоловіки 59 і 60 років.

Польський президент Анджей Дуда тоді заявив, що на території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300, але невідомо, хто її запустив.

16 листопада 2022 року Україна попросила надати доступ до місця вибуху в Польщі представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.

Телеканал CNN передавав, що українські військові повідомили США і союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця падіння в Польщі.

У вересні 2023 року польські правоохоронці під час розслідування дійшли висновку, що ракета, яка впала у Пшеводові, ймовірно, була українською.