Bloomberg: У ЄС ухвалили політичне рішення оподатковувати заморожені російські активи

Новини

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили політичне рішення дозволити податок на надприбуток від заморожених російських активів. Це обговорять з послами ЄС цього тижня.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела.

ЄС, країни G7 («Великої сімки») та Австралія заморозили близько €260 мільярдів активів Центрального банку росії у формі цінних паперів і готівки. Більшість активів у ЄС зберігає кліринговий центр Euroclear, який минулого року заробив €3 мільярди на них.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ блоку повідомив, що вони досягли прогресу щодо податку на надприбуток.

Джерела повідомили, що частина країн, включаючи Німеччину, проти арешту російських активів через юридичні причини.

Європейські лідери побоюються наслідків, бо більшість заморожених активів перебувають у ЄС, а ідея конфіскації загрожує юридичними наслідками — зокрема, заморожені активи Центробанку рф захищені міжнародним правом. Однак лідери ЄС схвалили план передати доходи від заморожених російських активів Україні.