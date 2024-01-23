ГУР: Хакери зламали провайдера, який забезпечував інтернетом адміністрацію путіна

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Невідомі хакери влаштували масштабний збій у роботі московського інтернет-провайдера «Акадо-телеком», який забезпечував інтернетом держструктури росії, зокрема Адміністрацію президента володимира путіна, Федеральну службу безпеки, Федеральну службу охорони, органи місцевого самоврядування, Сбербанк та інші обʼєкти.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Російські користувачі масово скаржились на відсутність інтернету та неможливість звʼязатися зі службою підтримки «Акадо» 21 і 22 січня. Через спричинені проблеми в Москві та низці регіонів росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

Точний масштаб збитків для росії уточнюють.