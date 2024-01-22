Камерун перший у світі запровадив програму вакцинації дітей від малярії

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Камерун стане першою країною, яка запроваджує регулярну вакцинацію дітей проти малярії.

Про це пише Associated Press та BBC.

Протягом цього й наступного років Камерун планує вакцинувати близько 250 тисяч дітей. Головна програмна директорка альянсу вакцин Gavi Аурелія Нгуєн розповіла, що співпрацює з 20 іншими африканськими країнами, щоб допомогти їм отримати вакцину. Альянс сподівається, що до 2025 року ці країни імунізують понад 6 мільйонів дітей.

Камерун використовуватиме вакцину Mosquirix, яку схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Інʼєкція ефективна на 30%, і вона передбачає чотири дози.

В Африці щороку реєструють близько 250 мільйонів випадків паразитарної хвороби, від якої помирають близько 600 тисяч, серед них 80% — діти до пʼяти років.

ВООЗ привітала запуск кампанії вакцинації в Камеруні — це історичний момент у глобальній боротьбі з хворобою, що передається комарами.