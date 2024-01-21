OpenAI вперше заблокувала розробника бота, який використовував ШІ в політичній кампанії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / NurPhoto / Contributor
Компанія-розробник ChatGPT OpenAI вперше заблокувала розробників бота на основі ChatGPT за зловживання штучним інтелектом у політичній кампанії — це порушує правила OpenAI.
Про це пише The Washington Post.
Заблокований Dean.Bot створили підприємці з Кремнієвої долини Метт Крісілофф і Джед Сомерс. Вони ж і заснували комітет на підтримку Діна Філліпса, який виступає кандидатом у президенти США від Демократичної партії.
Бот Dean.Bot працював на базі ChatGPT від OpenAI — він відповідав на запитання виборців і агітував голосувати за Філліпса, і це один з перших випадків використання технології ШІ у виборчій кампанії. Проте це заборонено правилами OpenAI, оскільки виборці можуть сприйняти відповіді бота за відповіді реального кандидата в президенти США, навіть якщо бот містив попередження, що це несправжній Дін Філліпс.
«Будь-хто, хто використовує наші технології, повинен дотримуватися наших правил використання. Нещодавно ми видалили обліковий запис розробника, який свідомо порушував нашу політику використання ШІ, яка забороняє політичну агітацію, а також забороняє видавати себе за іншу особу без її згоди», — зазначили в OpenAI.
- Днями OpenAI послабила обмеження на військове застосування ChatGPT. У неоголошеному оновленні політики використання ШІ скасували широку заборону на використання технології для «військових справ», однак новий текст все ще забороняє використовувати служби OpenAI для розробки зброї, травмування людей або знищення майна.