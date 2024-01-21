Погрози журналісту Ніколову: поліція встановила пʼятьох причетних
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Юрій Ніколов / Facebook
Поліція встановила пʼятьох чоловіків, які 15 січня ломились у квартиру журналіста-розслідувача видання «Наші гроші» Юрія Ніколова.
У столичній поліцї заявили, що це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей. За місцями їх проживання пройшли обшуки. У них вилучили телефони, на які вони знімали «візит» до журналіста, та іншу компʼютерну техніку.
Слідство триває. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікам про підозру за перешкоджання журналістській діяльності (ч. 2 ст. 171 КК).
- 14 січня невідомі ломилися до Ніколова у квартиру, кричали, щоб він ішов служити, і називали ухилянтом. На його дверях залишили образливі написи. Ніколова в цей момент не було вдома. А вже за 15 хвилин після цього, каже журналіст, відеозапис цих подій зʼявився в анонімному Telegram-каналі «Карточный офис». Відтоді на каналі вийшло загалом десять публікацій з образами в бік Ніколова.
- 19 січня поліція почала розслідувати «візит» групи невідомих до Юрія Ніколова. Відкрито кримінальне провадження за перешкоджання журналістській діяльності.