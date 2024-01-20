Байден і Нетаньягу обговорили створення незалежної палестинської держави
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої вони обговорювали можливі рішення для створення незалежної палестинської держави.
Ця розмова була першою майже за місяць — обговорення зосередили на ударах Ізраїлю в Газі, повідомляє Reuters.
Виступаючи перед журналістами після зустрічі з мерами США, Байден сказав, що Нетаньягу не є противником усіх рішень про створення двох держав, тож існує кілька можливих варіантів. Він зазначив, що деякі члени ООН не мають збройних сил.
Байдена запитали, чи перегляне він умови допомоги Ізраїлю, враховуючи коментарі Нетаньягу про відмову від рішення про дві держави.
«Я думаю, що ми зможемо щось виробити... Я думаю, що є способи, за допомогою яких це може спрацювати», — відповів лідер США.
Байден і Нетаньягу також обговорили звільнення заручників, яких утримує ХАМАС, і перехід Ізраїлю до цілеспрямованіших операцій в Газі, щоби забезпечити надходження гуманітарної допомоги.
Байден, як і раніше, рішуче підтримує Ізраїль у його війні проти ХАМАСу, але він також хоче зменшити кількість смертей серед палестинців.
Ізраїльський премʼєр заявив, що він проти будь-якої палестинської державності, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.
«Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Це необхідна умова», — сказав він.
- Раніше премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з палестинським рухом ХАМАС. Нетаньягу проти повернення палестинської влади в Газу після війни, зокрема він не хоче допускати адміністрацію Махмуда Аббаса, що контролює Західний берег річки Йордан.
- Єгипет пропонує триетапний план перемирʼя між Ізраїлем та сектором Гази — зокрема, звільнити заручників та створити нову систему управління сектором Гази із залученням влади Палестинської автономії.
- Адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни. У його основі — контроль цієї території оновленою Палестинською адміністрацією, яка контролює Західний берег річки Йордан. Стабілізацію регіону планують покласти на міжнародні сили.