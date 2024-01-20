Румунські фермери розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет — Порубне»
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Румунські фермери розблокували пункт пропуску «Сірет — Порубне». Рух вантажівок вільний як на вʼїзд, так і на виїзд з України.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Для вантажівок діє електронна черга.
У пʼятницю, 19 січня, фермери припинили блокувати пункт пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського «Красноїльська». Проте фури через цей пункт можуть їхати тільки пустими.
Заблокованим залишається пункт «Халмеу — Дякове».
- Кілька днів тому румунський уряд погодився компенсувати фермерам збитки, завдані імпортом з України, зокрема маркувати зернові та інші товари, а також вести електронний моніторинг опломбування за допомогою GPS у порту Констанци. Один із представників фермерів на переговорах сказав, що підписана угода не означає негайного припинення протестів, тому що ще очікуються переговори з перевізниками. Румунські ЗМІ повідомляли, що уряд представив перший пакет заходів для допомоги фермерам і далекобійникам.
- Також нещодавно Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Європейська комісія їм відмовила, проте наступного тижня планує запропонувати нові торгові заходи щодо України.