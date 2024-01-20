Румунські фермери розблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет — Порубне»

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Румунські фермери розблокували пункт пропуску «Сірет — Порубне». Рух вантажівок вільний як на вʼїзд, так і на виїзд з України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Для вантажівок діє електронна черга.

У пʼятницю, 19 січня, фермери припинили блокувати пункт пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського «Красноїльська». Проте фури через цей пункт можуть їхати тільки пустими.

Заблокованим залишається пункт «Халмеу — Дякове».