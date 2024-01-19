Польські фермери анонсували великий протест через імпорт зерна з України. Вони перекриють дороги в усій Польщі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Польські фермери анонсували на 24 січня великий національний протест через погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України. Вони хочуть перекрити дороги по всій країні на дві години.
Про це пише Rolnik info.
Фермери вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їхню думку, хочуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС. В акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце.
Майбутні протести вже підтримала Національна рада агропромислових палат.
- З 6 листопада перевізники Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Основна вимога перевізників — скасування так званого транспортного безвізу для українських міжнародних перевізників. 27 грудня польський премʼєр Дональд Туск заявив, що Польща близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону.
- Крім перевізників кордон блокували й польські фермери. Вони обмежували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика», вимагаючи дотацій на закупівлю кукурудзи й залишення сільськогосподарського податку без змін. Однак після переговорів із новим урядом, 7 січня вони відмовилися від блокування кордону.
- 16 січня польські перевізники, які заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди з урядом та домовились призупинити свій протест у трьох населених пунктах — Корчова, Гребенне, Дорогуськ. Згідно з угодою, блокаду припинять до 1 березня. За цей час польський уряд зобовʼязується вирішити проблеми перевізників.