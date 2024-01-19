Віднині міжнародна доставка водійського посвідчення діє у 17 країнах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Gustavo / Unsplash
Громадяни України відсьогодні можуть замовити міжнародну доставку водійського посвідчення у 17 країнах Європи.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
З 19 січня послуга доставки працює також у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії. Міжнародну доставку здійснюють орієнтовно за 15 днів.
Протягом трьох місяців роботи сервісу МВС отримало майже три тисячі заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит — у Польщі.
Щоб замовити міжнародну доставку посвідчення, потрібно зайти в «Кабінет водія», вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку і ввести адресу, а також сплатити за послугу.
- Також українці можуть обміняти електронне посвідчення водія за кордоном у центрах державного підприємства «Документ».