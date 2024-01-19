Високопосадовець НАТО закликає Захід готуватися до всеосяжної війни з росією
- Автор:
- Олександра Амру
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Голова Військового комітету Альянсу, нідерландський адмірал Роб Бауер після зустрічі керівників оборони НАТО заявив у коментарях журналістам, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з росією.
Бауер сказав, що збройні сили вже готуються до можливого протистояння, утім, громадяни теж мають бути готовими до конфлікту, який вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.
«Ми маємо усвідомити, що не факт, що ми живемо в мирі. І тому ми (сили НАТО) готуємося до конфлікту з росією. Утім, дискусія набагато ширша. Це також промислова база і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль», — сказав Бауер.
Адмірал додав, що не все можливо спланувати й не все буде спокійно протягом наступних 20 років.
- Раніше головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін закликали своїх громадян готуватися до війни. За словами міністра Боліна, ситуація є серйозною.