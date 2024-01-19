Конгрес США ухвалив тимчасове фінансування уряду до березня

Новини

Getty Images / «Бабель»

Палата представників американського Конгресу затвердила законопроєкт про короткострокове фінансування, щоб уникнути шатдауну уряду. Це дасть законодавцям можливість домовитися про угоду щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Законопроєкт підтримали більшістю голосів: 314 за, 108 проти (з них 106 республіканців і два демократи). Тепер його передали на підпис президенту Джо Байдену. Документ дозволить продовжити державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 1 березня, а для інших — до 8 березня. Так сталося завдяки новій двоетапній резолюції.

Якби Конгрес не проглосував за це рішення, то міг настати частковий шатдаун — призупинення роботи окремих федеральних органів. Це вже третій ухвалений законопроєкт про тимчасове фінансування.

Минулого тижня лідери Конгресу оголосили про погодження постійного бюджету, але розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному законопроєкті про фінансування. Для України це важливо тим, що після питань бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 мільярдів, який містить гроші для фінансової та військової допомоги Україні.