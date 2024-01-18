Bihus.Info подали заяви до правоохоронців про втручання в особисте життя. Поліція відкрила справу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
Юристи редакції Bihus.Info звернулись до правоохоронців з заявами за кількома статтями — зокрема, щодо порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання діяльності журналістів. Про це йдеться на сайті проєкту.
За словами юристки журналістів Єлизавети Середіни, під час аналізу опублікованого відео встановили, що членів команди прослуховували близько року.
Крім того, камери, які знімали представників Bihus.Info у заміському комплексі, були, вочевидь, попередньо встановлені невідомими.
«За цими фактами ми направили заяви до Нацполіції та Офісу генпрокурора за трьома статтями: 182 (порушення недоторканності приватного життя), 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами звʼязку або через компʼютер) та 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)», — зазначає юристка.
Крім того, Bihus.Info звернулись до СБУ з вимогою визнати членів команди потерпілими у вже відкритому провадженні.
Київська поліція заявила, що уже розслідує факт стеження за командою Bihus.Info. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя, за якою загрожує до 5 років обмеження волі. Із заявою до поліції звернулась журналістка. У ній вона заявила про незаконний збір і поширення конфіденційної інформації про неї.
- 16 січня в мережі зʼявилося відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Іnfo, імовірно, вживають наркотичні речовини. Відео зняли на камеру, розміщену в орендованому будинку, де у співробітників був корпоратив. Також у ролик потрапили записи телефонних розмов працівників проєкту. Журналісти вважають, що за ними стежили щонайменше кілька місяців.
- Керівник проєкту Денис Бігус у відеозверненні до аудиторії заявив про звільнення операторів, які потрапили на відео. Пізніше він додав, що за журналістами його проєкту стежили майже рік. СБУ розслідує незаконне прослуховування співробітників Bihus.Info.