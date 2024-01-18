Європарламент ухвалив резолюцію із закликом позбавити Угорщину права голосу. Вона посилює політичний тиск на Орбана

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Reuters / «Бабель»

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу.

Про це пише Reuters.

Резолюцію ухвалили 345 голосами за, ще 104 депутати проголосували проти, а 29 — утрималися.

Європарламент закликав Європейську Раду визначити, чи вчиняла Угорщина «серйозні та постійні порушення цінностей ЄС» відповідно до процедури статті 7. Будапешт з 2018 року перебуває під першим розділом цієї статті, який вказує на ризик серйозного порушення основних принципів і змушує Угорщину регулярно пояснювати ситуацію. Другий розділ може визначити, що Будапешт є систематичним порушником. Це відкриє шлях до покарання — Угорщину зможуть позбавити деяких прав, наприклад, права голосу в Раді ЄС чи права на представництво. Також резолюція висловлює занепокоєння відкочуванням Угорщини від демократії і закликає розпочати внутрішнє розслідування щодо рішення Європейської комісії виділити Будапешту €10 мільярдів.

Депутати також засудили вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на надання фінансової допомоги Україні від Євросоюзу.

Резолюція не має обовʼязкової сили — шлях до такого покарання тривалий і складний. Але вона посилює політичний тиск на Віктора Орбана перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, який відбудеться 1 лютого — на ньому знову спробують домовитися про нову допомогу Україні.